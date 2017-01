TwitchCon für 2017 datiert

Auch in diesem Jahr hält die Streaming-Plattform Twitch wieder eine Hausmesse ab. Die TwitchCon 2017 findet in ihrer dritten Auflage vom 20. bis 22. Oktober statt. Ort wird das im Long Beach Convention & Entertainment Center unweit von Los Angeles sein. Im letzten Jahr strömten 35.000 Besucher in San Diego auf die Messe.Neben dem neuen Ausstellungsort gibt es dieses Jahr mit Krystal Herring auch eine neue Leitung der TwitchCon: Krystal Herring wurde übernimmt die Organisation der Messe, sie war zuvor für zwei Jahre Marketing Events Manager bei Twitch."Aufgrund der Leidenschaft unserer Streamer, Aussteller und Fans hat sich Größe der TwitchCon in den ersten beiden Jahren verdoppelt", sagt Krystal Herring, Event Director TwitchCon. "Unser Ziel dieses Jahr ist es, die Dinge, die Twitch zu dem machen, was es ist, und die Erweiterung unserer Plattform um neue Inhalte zu feiern. Unsere IRL-Kategorie für Vlogger und die anstehende Veröffentlichung der mobilen Streaming-App erlaubt auch jenen, die nicht zum Event kommen können, sich mit beliebten Streamern und Freunden vor Ort zu vernetzen."

Quelle: GamesMarkt.de

