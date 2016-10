TwitchCon 2016 schließt mit Rekord

Mit über 35.000 Besuchern kann die die TwitchCon 2016 einen neuen Rekord verbuchen. Das ist ein deutlicher Zuwachs, denn im Vorjahr lockte die Hausmesse der Streamingplattform nur 20.000 Menschen in das San Diego Convention Center.In diesem Jahr fand die TwitchCon vom 30. September bis 2. Oktober statt. Auf der Veranstaltung stellen auch zahlreiche Publisher ihre Neuheiten aus, so waren dieses Jahr unter anderem Xbox, Electronic Arts, Naughty Dog oder THQ Nordic in San Diego vertreten . Außerdem nutzt Twitch den Rahmen für Ankündigungen. So wurde in diesem Jahr beispielsweise der neue Service Twitch Prime auf der TwitchCon präsentiert

Quelle: GamesMarkt.de

