Twitch verkauft künftig Games

Großansicht Unter vielen Streams verkauft Twitch die gezeigten Spiele künftig direkt. Unter vielen Streams verkauft Twitch die gezeigten Spiele künftig direkt.

Die Streaming-Plattform Twitch geht unter die Händler. In den kommenden Monaten soll das Angebot um den Verkauf von Videospielen und Ingame-Inhalten erweitert werden. Die Zuschauer können dann, so die Idee, direkter unter der Live-Übertragung eines Spiels dieses direkt erwerben, ohne über den Online-Store eines anderen Anbieters zu gehen.Für die Streamer führt Twitch ein Affiliate-System ein, das sie am Umsatz beteiligt. 70 Prozent der Einnahmen will Twitch an die Spielehersteller ausschütten. Das Know-How für den Verkauf von Games holt sich das US-Unternehmen von der Konzernmutter Amazon. Bisher Bestätigte Entwickler und Publisher sind unter anderem Ubisoft, Telltale Games, Digital Extremes, Hi-Rez Studios, tinyBuild, Paradox Interactive, Trion Worlds und Vlambeer. Nutzer laden und spielen das Spiel über den hauseigenen Twitch-Launcher oder über die entsprechenden Plattformen der Publisher wie zum Beispiel Uplay."Viele unserer Streamer wollen sich ihren Lebensunterhalt verdienen, indem sie das tun, was sie lieben", sagt Matt McCloskey, VP of Commerce, Twitch. "Um ihnen unter die Arme zu greifen, ermöglichen wir es Entwicklern, ihre Spielinhalte zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu verkaufen - also genau dann, wenn ihre Community sich auf Twitch zusammenfindet. Im Gegenzug können die Streamer Geld durch den Verkauf der Spiele auf ihren Kanälen verdienen. Um sicherzustellen, dass jeder dabei etwas gewinnt, belohnen wir teilnehmende Fans mit unseren Twitch-Truhen."Die Option zum Spieleverkauf auf Twitch startet weltweit im Frühjahr 2017 - vorerst in der englischen Sprachversion und mit Preiskennzeichnungen in US-Dollar. Eine deutsche Version ist ebenfalls geplant. Twitch Games Commerce Announcement from Twitch on Vimeo

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen