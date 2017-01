Twitch-Streamer sammeln für Krebshilfe

Mit dem insgesamt 336 Stunden langen Livestream "Streaming With Heart" wollen ein gutes Dutzend bekannte Twitch-Streamer Geld für die Deutsche Krebshilfe sammeln. Dafür starten die bekannte Gesichter aus der Szene vom 9. Januar bis zum 23. Januar unter der Adresse twitch.tv/streamingwithheart das Charity-Event. Dabei werden verschiedene Turniere in "League of Legends" oder "CS:GO" gespielt, Giveaways verlost und Spenden gesammelt. Die Einnahmen soll der Krebsforschung zugute kommen.Unterstützt wird das Event auch von der diesjährigen DreamHack Leipzig . Während des Festivals vom 13. bis zum 15. Januar haben die Besucher der Messe die Chance, auch vor Ort Geld zu spenden und einige der Streamer persönlich zu treffen.

Quelle: GamesMarkt.de

