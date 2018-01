Twitch sichert sich Exklusivrechte der "Overwatch League"

Diese Woche beginnt die neue eSport-Liga "Overwatch League" von Blizzard und mit ihr starten auch die ersten Matches der hochdotierten eSport-Weltmeisterschaft. Live übertragen wird die Liga in Zukunft von Twitch. Der Streaming-Dienst sichert sich vor dem Start der ersten Saison am 11. Januar die exklusiven Übertragungsrechte.Die exklusive Medienpartnerschaft zwischen Twitch und Blizzard läuft zwei Jahre und enthält die alleinigen Drittanbieter-Rechten zur Live-Übertragung. Twitch streamt damit alle kommenden Spiele in Englisch, Französisch und Koreanisch auf seiner Plattform. Dabei lässt sich Twitch diese Exklusivität auch eine große Summe kosten. Rund 90 Millionen Dollar soll Twitch für die Medienpartnerschaft auf zwei Jahre bezahlt haben."Unsere Fans lieben es unsere Inhalte auf Twitch zu verfolgen", sagt Armin Zerza, COO, Blizzard Entertainment. "Wir wollten zur Eröffnungssaison und darüber hinaus viele Zuschauer mobilisieren, weshalb diese historische und bahnbrechende Partnerschaft perfekt zu Activision Blizzard, Twitch und - das ist uns am wichtigsten - zu unserer stetig wachsenden weltweiten Fangemeinde passt.""Als weltweit erste professionelle Liga mit in Städten beheimateten Teams übt die Overwatch League ein großen Einfluss auf den Esport aus", sagt Kevin Lin, COO, Twitch. "Overwatch führt die Liste der meistgeschauten Spiele unserer Community konstant mit an. Deshalb freuen wir uns, dass wir die wegweisende Ligastruktur der Overwatch League direkt zu der großen und leidenschaftlichen Fangemeinde bringen, die sich nun nicht nur über ihre Lieblings-Spieler austauschen, sondern auch über die Verbundenheit zu ihrer Heimatstadt."

Quelle: GamesMarkt.de

