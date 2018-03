Twitch-Prime-Kunden bekommen "Shadow Tactics" geschenkt

Seit Ende 2016 bietet die Live-Streaming-Plattform Twitch seinen Usern eine monatlich wechselnde Auswahl an kostenlosen PC-Spielen zum Download an. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Nutzer ein kostenpflichtiges Prime-Abonnement bei der Konzernmutter Amazon haben. Wer seine beiden Nutzerkonten verknüpft, wird automatisch auch Twich-Prime-Kunde.Im neuen Bundle ist das deutsche Spiel " Shadow Tactics ". Vom 15. bis zum 31. März können sich Prime-User via Twitch den Titel von Mimimi Productions für den PC runterladen. Verlegt wird der Titel von Daedalic , die im Mai 2017 für ihre Eigeneproduktion " Deponia " ebenfalls schon die Möglichkeit der Prime-Promotion nutzten Außerdem sind darüber hinaus "Tales from Candlekeep", "Superhot", "Oxenfree" und "Mr. Shifty" Teil des "Free Games With Prime"-neuen Bundles.Mit "Shadow Tactics" landete das Münchner Team von Mimimi Ende 2016 auf dem PC mehr als nur einen Achtungserfolg . Mit 85 Punkten auf Metacritic und 96 Prozent positivster Bewertungen auf Steam kam das Taktikspiel sowohl bei Presse als auch bei den Kunden ausgesprochen gut an, und dürfte eine der am höchsten bewerteten Produktionen aus Deutschland in den letzten Jahren sein. Im Sommer 2017 lieferten die Münchner noch eine Version für PlayStation 4 und Xbox One nach, die ähnlich positiv aufgenommen wurde. Diesem guten Ruf von "Shadow Tactics" ist es wohl unter anderem geschuldet, dass die Macher das Spiel kaum rabattieren mussten. Auf Steam kostet es aktuell noch immer 39,99 Euro.

Quelle: GamesMarkt.de

