Twitch erweitert Cheering-Funktion

Das Mitte des Jahres eingeführte Spendensystem "Twitch: Cheering" bekommt ein Update. Neben den aktuellen Bit-Emotes, die eine Cheering-Spende im Chat sichtbar machen, baut der Streaming-Dienst jetzt auch klassische und unter Streamern beliebte Emotes wie den Kappa oder Kreygasm in das System ein."Cheering ist bereits ein elementarer Bestandteil der Twitch Welt geworden, da Fans so ihre Treue und ihre Wertschätzung gegenüber ihren Lieblingsstreamern zum Ausdruck bringen können, während sie mit anderen Fans im Chat feiern", sagt Bobby Scarnewman, Produkt Manager bei Twitch. "Da jetzt alle Twitch Partner Zugang zu Cheering haben, rechnen wir damit, dass diese Cheers noch lauter und intensiver werden."Cheering ist eine Spendenfunktion für Twitch-Partner. Die Zuschauer können über eine Chatfunktion bestimmen wie viele "Bits" der Streamer erhalten soll. 100 Bits kosten dabei rund 1,40 Dollar und davon gehen 30 Prozent an Twitch.

Quelle: GamesMarkt.de

