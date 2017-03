Twitch bekommt Social-Media-Tool

Twitch führt ein neues Kommunikationstool für seine Streaming-Plattform ein. Die neu geschaffene Schnittstelle Pulse wird ab Mitte März für alle User eingeführt und soll es den Nutzern erlauben, Neuigkeiten, Videos und Streams jederzeit auf Twitch für ihre Freunde und Zuschauer zu veröffentlichen. Die Beiträge erscheinen anschließend auf der Startseite von Twitch und können geteilt, geliked oder kommentiert werden. Dabei sollen sich die Nutzer auch außerhalb der Chats, die nur in laufende Live-Streams integriert sind, einfacher vernetzten können. Pulse erinnert in seiner Funktionsweise somit stark an klassische soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter.

Quelle: GamesMarkt.de

