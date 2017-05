Twitch baut Präsenz in Deutschland auf

Großansicht Burkhard Leimbrock leitet die neue Hamburger Niederlassung von Twitch. (Bild: Raimar von Wienskowski) Burkhard Leimbrock leitet die neue Hamburger Niederlassung von Twitch. (Bild: Raimar von Wienskowski)

Der Streaming-Anbieter Twitch eröffnet ein Deutschland-Büro. Das US-Unternehmen gründet eine neue Niederlassung in Hamburg und stellt dafür Burkhard Leimbrock als neuen Commercial Director Europe an. Er wird die kommerziellen Aktivitäten im kontinentalen Europa leiten und in der Hansestadt ein Team aufbauen, das Kunden in Mitteleuropa betreuen wird. Leimbrock blickt auf fast 20 Jahre Management-Erfahrung im Marketing und Sales-Bereich digitaler Medien zurück. Zuletzt arbeitete er als General Manager DACH bei der Digital-Agentur ReachLocal. Davor leitete er unter anderem Marketing- und Sales-Teams bei Google, Vodafone, Gruner + Jahr und Axel Springer.Das Büro in Hamburg ist der erste offizielle deutsche Standort von Twitch und erst der zweite in Europa. 2014 siedelte das Unternehmen über den Atlantik über und gründete eine erste Niederlassung in London. In Stockholm wird demnächst ein weiterer Standort eröffnet, um von dort Kunden in den nordischen Ländern zu betreuen."Social Video, eSport und Live-Gaming sind wichtige Zukunftsfelder für die digitalen Medien, und es wird mir viel Freude machen diese Themen voranzutreiben und dazu ein neues Team aufzubauen", sagt Leimbrock. "Twitch wird seine Aktivitäten in nicht englischsprachigen Regionen ausbauen, und mit dem neuen Büro in Hamburg setzen wir ein klares Zeichen, dass Deutschland hohe Priorität für uns hat."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Personalien GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen