Twitch baut gamescom-Auftritt aus

Die Streaming-Plattform Twitch ist erneut mit einer umfangreichen Präsenz auf der gamescom vertreten. Von Dienstag, den 22. August, an bis zum Ende der Messe am 26. August präsentiert Twitch in Halle 9 ein Bühnenprogramm mit deutschen und englischen Streams und Live-Shows.Neu zur Twitch Arena dazugekommen ist ein eigener Merchandise-Store, der in der Merchandise-Halle 5.2 zu finden ist und die Creative Stage, auf der Fans Talentshows und anderen kreativer Content abseits vom Thema Gaming betrachten können. Die Twitch-Sponsoren Daybreak Games, Intel und Corsair bieten zusätzliche Aktionen für Streamer und Besucher an. Das Programm kann während der gamescom auf verschiedenen Twitch-Kanälen live gestreamt werden."Wir haben unsere Twitch Arena für die diesjährige gamescom weiter ausgebaut, um der wachsenden Vielfalt an Inhalten, die es auf Twitch zu erleben gibt, gerecht zu werden", sagt Jason Fletcher, Marketing Director EMEA bei Twitch. "Neu ist die Creative Stage, die Besuchern neue Inhalte abseits des reinen Gaming bietet. Außerdem haben wir auf Wunsch unserer Nutzer den ersten gamescom-Store für Fanartikel mit exklusiven Gegenständen für unsere Fans im Gepäck."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen