Turtle gewinnt Gillette als Sponsor für ESL Meisterschaft

Großansicht Als Sponsor der Intel Extreme Masters World Championship in Katowice unterstützte Gillette "League of Legends"-Mannschaft Team SoloMid (Bild: ESL) Als Sponsor der Intel Extreme Masters World Championship in Katowice unterstützte Gillette "League of Legends"-Mannschaft Team SoloMid (Bild: ESL)

Mit Gillette reiht sich eine weitere Topmarke in die Sponsorenliste der ESL Meisterschaft ein. Dies gab ESL-Betreiber Turtle Entertainment jetzt bekannt. Gillette sammelte bereits im vergangenen Jahr Erfahrung im eSport und war Sponsor der Intel Extreme Masters World Championship in Katowice. Damals sponserte Gillette beispielsweise die "League of Legends"-Mannschaft Team SoloMid (Bild)."Als Pionier im Bereich Sportmarketing sind wir immer darauf aus, einen weiteren Schritt in die Zukunft zu setzen. Wir freuen uns, mit der ESL einen starken Partner an der Seite zu haben, der die Leidenschaft für faszinierende Sportarten und Präzision teilt und der die elektronische Königsklasse in Deutschland professionell organisiert", so Andras Papp, Gillette Brand Communications Leader in Europa und IMEA. Auch Bernhard Mogk, SVP Global Sales & Business Development der ESL, freut sich über den neuen Partner: "Die ideale Symbiose: Die Marke Gillette passt nicht nur mit ihrer eindrucks-vollen Sporttradition perfekt zur ESL, sondern auch mit ihrer innovativen Produktwelt! Wir freuen uns, mit so einem tollen Partner Mehrwerte für den eSports und die eSports-Community in Deutschland schaffen zu können."

Quelle: GamesMarkt.de

