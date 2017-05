Turtle Entertainment plant 5500 Stunden Live-Programm auf Facebook

Der ESL-Betreiber Turtle Entertainment hat Pläne für eine deutliche Ausweitung seiner Facebook-Inhalte offengelegt. Ab Juni will Turtle Wettkämpfe der Rank S-Ladder von "Counter Strike: Global Offensive" via Facebook übertragen. In der Rank S-Rangliste kämpfen über 300 eSportler aus Nordamerika und Europa um Preisgelder von insgesamt 40.000 Dollar pro Monat. Darüber hinaus produziert Turtle wöchentlich eine 30-minütige Sendung über die @Counter Strike: Global Offensive"-Community, die exklusiv über Facebook gestreamt wird. Last not least sollen auch von allen Großevents wie der ESL One und den Intel Extreme Masters Videoinhalte auf Facebook live gestreamt werden. Die Übertragungen sind in sechs Sprachen geplant: Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Polnisch und Deutsch."Mit über 1,94 Mrd. aktiven Nutzern auf Facebook ist dies ein großer Schritt für den eSport zum Erreichen des Mainstream-Publikums", so Johannes Schiefer, VP Social Media and Editorial bei der ESL. Im vergangenen Jahr habe Turtle über zwei Mrd. Impressions und 200 Mio. User weltweit mittels seiner Facebook-Präsenz erreicht. Mit der Erweiterung des Angebots um teils exklusive Inhalte rechnen die Kölner mit einem weiteren, deutlichen Anstieg der Reichweite.Und Patrick Chapman, Gaming and eSports Partnerships bei Facebook, ergänzt: "Die Art wie die ESL Facebook Gruppen als Eckpfeiler ihrer Video-Distributionsstrategie nutzt ist ein innovativer Ansatz der eine stärkere Beteiligung der ohnehin engagierten Community der 'CS:GO'-Fans rund um den Globus fördern wird.

Quelle: GamesMarkt.de

