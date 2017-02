Turtle Beach stattet VfL Wolfsburg aus

Großansicht Turtle Beach stattet den VfL Wolfsburg mit Audio-Equipment aus (Bild: Turtle Beach) Turtle Beach stattet den VfL Wolfsburg mit Audio-Equipment aus (Bild: Turtle Beach)

Der Zubehör-Hersteller Turtle Beach ist ab sofort der offizielle Audio-Partner des eSport-Teams des VFL Wolfsburg. Der Verein geht mit dem Headset-Hersteller eine Partnerschaft ein und erhält dafür umfangreiche Audio-Hardware für alle kommenden Wettbewerbe, darunter vor allem Gaming-Kopfhörer der Elite-Pro-Reihe von Turtle Beach."Als die weltweit führende Marke bei den Gaming-Headsets haben wir zahlreiche leidenschaftliche Fans gerade in Deutschland. Wolfsburgs Engagement im eSport hat uns schon immer beeindruckt, und nun ist der perfekte Zeitpunkt für unsere Zusammenarbeit gekommen", so Julian Woods, Managing Director von Turtle Beach Europe. "Das Elite Pro ist das einzige Gaming-Headset, das von Grund auf für die heutige Gamer-Generation und ihre Wettbewerbe entwickelt wurde. Daher freuen wir uns besonders, den Pro-Gamern des VfL Wolfsburg und ihren Fans die bestmögliche Gaming Audio-Erfahrung zu bieten.""Wir freuen uns, Turtle Beach als neuen Headset-Partner für unser eSport-Team zu haben", sagt Steffen Grupp, Leiter Sponsoring und Vertrieb beim VfL Wolfsburg. "Wir wissen, dass viele unserer Anhänger Videospiele spielen, und als Verein haben wir unsere Führungsrolle beim Wettbewerbsspielen und weiteren digitalen Innovationen im Fußball unter Beweis gestellt. Gemeinsam mit Turtle Beach arbeiten wir an der Vorfront des eSport-Wettbewerbs."

Quelle: GamesMarkt.de

