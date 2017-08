Tscherne kündigt Rückzug als Stiftungsgeschäftsführer an

Die Stiftung Digitale Spielekultur steht vor einem neuen Entwicklungsschritt. Die beiden Verbände BIU und GAME wollen "die nächste Stufe zünden", wie sie im Interview mit GamesMarkt verraten. Nach eine Phase des Aufbaus stehe die Stiftung nun vor einer Phase der Erweiterung und Stärkung. Die Konsequenz dieser Pläne ist aber auch einen Wechsel in der Geschäftsführung. Peter Tscherne, der die Stiftung Digitale Spielekultur in den vergangenen fünf Jahren in einer 50-Prozent-Stelle als Geschäftsführer aufbaute, wird die Geschäftsführung zum Jahresende abgeben. Ein Nachfolger wird bereits gesucht. Auf dieser Weise soll ein reibungsloser Übergang ermöglicht werden.Tscherne verlässt die Stiftung weil er nach eigenen Angaben nicht für eine Vollzeitstelle zur Verfügung steht. Den Aufbau der Stiftung verantwortete er "auf einer 50-Prozent-Stelle mit 100 Prozent Leidenschaft", wie er selbst in einem Beitrag schreibt. Zum Jahresende will er sich dann wieder voll seiner Tätigkeit als Berater widmen.Mehr zu den Plänen der Verbände zur Stiftung Digitale Spielekultur sowie den Autorenbeitrag von Peter Tscherne lesen Sie in der aktuellen Ausgabe von GamesMarkt. Holen Sie sich Ihr Exemplar auf der gamescom in Halle 3.2 A011.

Quelle: GamesMarkt.de

