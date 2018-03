Trust bringt lizensiertes "Far Cry 5"-Zubehör in den Handel

Anlässlich der Veröffentlichung von " Far Cry 5 " bringt der Peripheriehersteller Trust offizielle Bundles in den Handel. Die Pakete des niederländischen Hardwareherstellers sind von Publisher Ubisoft lizensiert. Sie bestehen beispielsweise aus Maus, Headset sowie Mausunterlage. Außerdem legt dem Paket ein Download-Code für die PC-Version des Shooters bei.Die unverbindliche Preisempfehlung für die Bundles liegt bei 119,99 Euro. Für das hochwertigere 7.1-Headset GXT 383 Dion wird der gleiche Preis fällig, allerdings liegen keine Maus und Unterlage bei. Auch zwei seiner Gaming-Stühle legt Trust in einer "Far Cry 5"-Sonderversion auf. Diese kosten 169,99 Euro beziehungsweise 229,99 Euro und enthalten ebenfalls einen Download-Code für den Shooter.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen