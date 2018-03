Trump trifft Spielebranche und Gameloft-Schließung

Der US-Branchenverband Entertainment Software Association (ESA) trifft sich nun doch mit US-Präsident. Wie die Seite Kotaku meldet, wurden einige Mitglieder derfür Donnerstag ins Weiße Haus zitiert, um über das Thema Gewalt in Videospielen zu reden. Vergangene Woche kündigte ein Sprecher in Washington an, dass US-Präsident Donald Trump sich mit Vertretern der Videospielbranche treffen wird, die ESA selbst hatte aber bis dato aber keine Einladung erhalten. | Quelle: kotaku Der französische Publisherschließt eines seiner Entwicklerstudios in der spanischen Hauptstadt Madrid. Gameloftist damit die siebte Studioschließung, in den letzten drei Jahren. Zuvor mussten bereits Gameloft-Studios in New York, Seattle, Tokio, Valencia, Neuseeland und zuletzt ein Standort in New Orleans ihre Pforten schließen. | Quelle: gamesindustry Der indische Spielepublisherwill dem Platzhirsch Steam Konkurrenz machen und plant seine eigene digitale Spiele-Plattform auf dem PC zu starten. Unter dem Namensoll die Plattform ab Sommer dieses Jahres zahlreiche Spiele anbieten. Dabei setzt Kartridge auf ein frei wählbares Bezahlmodel, das es dem Kunden erlaubt, so viel für einen Titel zu zahlen wie er möchte. | Quelle: kongregate

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu den Märkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen