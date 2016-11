Trion Worlds wird ESL-Partner

Der Entwickler Trion Worlds geht für seinen Multiplayer-Titel "Atlas Reactor" eine offizielle Partnerschaft mit der ESL ein. Damit wird der Titel eine eigene eSport-Disziplin der ESL-Go4-Serie mit regelmäßigen Turnieren und Preisgeld. "Atlas Reactor" startet ab dem 13. November in die ersten Wettkämpfe mit einem ersten Gesamtpreisgeld von über 8000 Dollar. Die ESL unterstützt die Entwickler dabei vor allem Logistisch und hilft dem Titel bei der Promotion und dem Management der Tourniere."Die Reaktion der Community auf Atlas Reactors klare Ausrichtung auf Wettbewerbe war überwältigend positiv. Wir freuen uns darauf, den Titel im eSport-Bereich zu entwickeln", so Sean Charles, Vice President of Publisher Relations bei der ESL. "Es ist immer spannend, wenn ein Titel deutliches Potenzial hat. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit mit Trion Worlds, um Atlas Reactor einem breiten Publikum vorzustellen.""Atlas Reactor ist vor gerade mal einem Monat offiziell erschienen, doch seine Wettbewerbselemente haben bereits seit der offenen Alpha im März ein leidenschaftliches Publikum angezogen", sagt Peter Ju, Executive Producer von Atlas Reactor. "Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit mit ESL und unserer Community, und haben große Pläne für die Erweiterung und Entwicklung des Spiels für alle Arten von Gamern."

