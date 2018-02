Travian spendet an Kinderhospiz

Travian Geschäftsführer Lars Janssen übergibt den Check an das AKM

Ende letzten Jahres startete das Münchner Entwicklerstudio Travian Games eine vorweihnachtliche Spendenaktion um Geld für die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München (AKM) zu sammeln. Die Mitarbeiter von Travian wurden aufgerufen, für das AKM zu spenden. Die somit erreichte Summe verdoppelte der Entwickler dann. Insgesamt sind dabei 9000 Euro zusammengekommen, die Geschäftsführer Lars Janssen im Zuge einer aktuellen Mitarbeiterversammlung nun an das Kinderhospiz übergeben hat."Ich freue mich sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder dank dem Engagement unserer großartigen Mitarbeiter das AKM nicht nur monetär, sondern auch in vielen anderen Bereichen unterstützen können", sagt Janssen zur Spendenaktion. "Es macht einfach Spaß, gemeinsam mit dem gesamten Team auf beiden Seiten einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass die betroffenen Familien ihre manchmal schwierigen Tage mit Leben füllen können."Die Münchner unterstützen das AKM bereits seit Jahren mit unterschiedlichen Spendenationen. Neben der aktuellen Mitarbeiter-Spende, läuft noch bis zum 30. April eine weitere Charity-Aktion , in der Travian Geld durch Ingame-Items sammelt.

Quelle: GamesMarkt.de

