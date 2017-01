Traumwertungen für "Resident Evil 7"

Heute erscheint " Resident Evil 7 " offiziell für PlayStation 4, Xbox One und den PC. Die Fachpresse fällte ihr Urteil über das Horrorspiel bereits größtenteils und ist sich einig: Mit dem neuen Teil ist Publisher Capcom der große Wurf gelungen. Die Aggregations-Plattform Metacritic führt "Resident Evil 7" aktuell bei hervorragenden 87 von 100 Punkten.Nahezu alle Tester begrüßen die Rückbesinnung der Serie auf Horror-Elemente. Der fünfte Teil und zuletzt " Resident Evil 6 " galten in den Augen vieler Fans und Fachpresse als zu actionreich. "'Resident Evil 7: Biohazard' entpuppt sich im Test als genau der Wendepunkt, den die Serie gebraucht hat", urteilt die GamePro daher und stellt ein Zeugnis mit 88 von 100 Punkten aus. "Capcom ist ein außergewöhnliches Spiel gelungen, das sich meinen Respekt verdient hat", zieht der Spieletipps-Test sein Fazit und vergibt 90 Punkte. "Das erste Horror-Highlight im neuen Jahr stimmt mich (fast) völlig zufrieden", gibt auch Autor des PC-Games-Tests zu Protokoll, auch wenn die Wertung mit 82 Prozent nicht ganz so hoch ausfällt.Auch die angelsächsische Presselandschaft ist begeistert vom neuen Capcom-Titel. Polygon zückt die 9 von 10, auf Gamespot werden 8 Punkte vergeben. Das nordamerikanische IGN-Angebot urteilt mit 7,7 Punkten.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen