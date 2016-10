Trauer um Barbara Kisseler

Am 7. Oktober 2016 ist nach schwerer Krankheit Hamburgs langjährige Kultursenatorin Barbara Kisseler im Alter von 67 Jahren verstorben. Die parteilose Politikerin wurde am 8. September 1949 in Asperden, im Kreis Kleve, geboren. 1977 begann sie ihre Karriere beim Deutschlandfunk, beim WDR sowie in der Carl-Duisberg-Gesellschaft.Ein Jahr später fing sie als im Kulturdezernat in Bonn an, 1982 leitete sie das Kulturamt der Stadt Hilden, 1986 das in Düsseldorf. 1993 wechselte sie in das niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur, wo sie der Abteilung Kultur vorstand. Im Juli 2003 wurde sie zur Staatssekretärin für Kultur bei der Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur ernannt.Von November 2006 bis März 2011 war sie Chefin der Senatskanzlei des Landes Berlin, zudem war sie ab Februar 2006 als Honorarprofessorin am Studiengang Kulturarbeit der Fachhochschule Potsdam tätig. Am 23. März 2011 wurde Kisseler zur Senatorin und Präses der Kulturbehörde der Freien und Hansestadt Hamburg berufen. Dort kümmerte sie sich um die Kultur Hamburgs und förderte auch das Reeperbahn Festival.Der Deutsche Kulturrat würdigt Barbara Kisseler als "eine emphatische Kämpferin für Kultur und Kulturpolitik". Sie hätte "nicht nur profunde Kenntnisse von Kunst, Kultur und Kulturpolitik" gehabt, "sie war zugleich eine großartige Ermöglicherin kultureller Ideen und standfeste Streiterin für Kunst und Kultur. Mit großer Empathie hat sie sich für den Kulturbereich stark gemacht und vieles erreicht. Ihr Wirken wird über ihren Tod hinausreichen."Auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters trauert. Sie schreibt in einer Würdigung: "Die Nachricht vom Tod Barbara Kisselers erfüllt mich mit großer Bestürzung und Trauer. Uns beide verband nicht nur die Leidenschaft für die Kultur, sondern auch eine persönliche Nähe - zunächst war das der kulturpolitische Schulterschluss in und für Berlin, zuletzt eine immer sehr wohltuende Partnerschaft im Bemühen um die Kultur in Deutschland. Barbara Kisseler hatte dabei immer Stil und Format. Sie war mir stets eine wichtige Gesprächspartnerin.Mit ihr verlieren Kulturfreunde, Künstler und Kreative eine der profiliertesten Kulturpolitikerinnen Deutschlands. Sie war eine Autorität in der Kulturpolitik, die ihre Arbeit liebte und dabei immer auch hartnäckig ihre Ziele verfolgte, denn sie hat sich mit Kompetenz und Leidenschaft für die Künste und Kultur eingesetzt. Ihrer Familie drücke ich meine tief empfundene Anteilnahme aus. Barbara Kisseler wird mir nicht nur als Politikerin fehlen."

