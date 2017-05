Transmedia- und Gamification-Tag ergänzen Medienwoche NRW

Unter dem Dach "Future Zone Summit" veranstaltet das Mediennetzwerk.NRW gemeinsam mit Creative.NRW, der Stadt Köln und HMR International zwei eintägige Workshops mit Gamesbezug. Am 31. Mai findet erst der Transmedia-Tag statt. Einen Tag später der Gamification-Tag. Beide Workshops werden im Camphausen Saal der IHK in Köln abgehalten.Zu beiden Terminen haben bereits namhafte Teilnehmer zugesagt. Zum Transmedia-Tag kommen unter anderem Jeff Gomez, President und CEO Starlight Runner Entertainment, und Ian Forrester, Senior Firestarter Producer BBC. Manchester. Zum Gamification-Tag werden unter anderem erwartet: Kiko Pautasso, Managing Partner, &samhoud, Pete Jenkins, Founder GAMIFICATION+, Linda Kruse, Co-Founder The Good Evil, und Ulrich Schulze-Althoff, Geschäftsführer Kaasa health. Moderiert wird der Gamification-Tag von Odile Limpach, Professorin Game Economics and Entrepreneurship am Cologne Game Lab."Mit dem Future Zone Summit ergänzen wir die starke Medienwoche in NRW mit den Kongressen von ANGA COM und Medienforum NRW um zwei Angebote mit dem Fokus auf innovativen Inhaltethemen. Dabei verbinden wir die Perspektive international führender Gestalter von Transmedia Storytelling und Gamification mit den Aktivitäten und Projekten der wichtigsten NRW-Akteure in diesen Bereichen", so Jan Lingemann, Leiter Mediennetzwerk.NRW.

Quelle: GamesMarkt.de

