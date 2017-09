Toys'R'Us meldet in USA und Kanada Insolvenz an

Großansicht Musste in den USA und Kanada Insolvenz anmelden: Toys'R'Us (Bild: Toys 'R' Us) Musste in den USA und Kanada Insolvenz anmelden: Toys'R'Us (Bild: Toys 'R' Us)

Der Spielwarenhändler Toys'R'Us ist insolvent. Das US-Unternehmen hat in den USA und Kanada Antrag auf Gläubigerschutz nach "Capter 11" bzw. nach den Vorgaben des kanadischen "Companies Creditors Arrangement Act" gestellt. Die Tochterunternehmen außerhalb der beiden nordamerikanischen Länder seien von der Insolvenz nicht betroffen, heißt es aus der Konzernzentrale. Lieferanten in Deutschland können also zunächst aufatmen. Und auch die nordamerikanischen Filialen sollen ihren Betrieb zunächst uneingeschränkt aufrecht halten.Laut Toys'R'Us markiere der Antrag den "Beginn einer neuen Ära". Durch das Verfahren erhoffe man sich, die langfristigen Verbindlichkeiten in Höhe von fünf Mrd. Dollar effektiv und schnell so strukturieren zu können, dass wieder flexibler investieren werden kann. Nach eigenen Angaben hat Toys'R'Us von verschiedenen Kreditgebern, darunter ein Bankenkonsortium unter Führung von JPMorgan, die Zusage für Übergangskredite in Höhe von drei Mrd. Dollar erhalten.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zum Handel GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen