"Total War: Warhammer" wird fortgesetzt

Rund ein Jahr nach Erschienen von " Total War: Warhammer " kündigt Publisher Sega eine direkte Fortsetzung des Titels an. "Total War: Warhammer 2" soll noch in diesem Jahr für PC erschienen. Die Marke vereint die langjährige und erfolgreiche "Total War"-Serie des britischen Entwickler The Creative Assembly mit der Tabletop-Lizenz "Warhammer". Diese Kombination entpuppte sich im Mai 2016 für Sega zum Kassenschlager Die Macher durchbrechen mit "Total War: Warhammer 2" ihre eigenes ungeschriebenes Gesetz. Bisher wechselten die "Total War"-Spiele mit jeder Auflage das Szenario. Fortsetzungen wie " Rome II " oder " Shogun 2 " folgten erst mit einigen Jahren Abstand. Aufbauend auf den Erfolg des ersten "Warhammer"-Ablegers will Creative Assembly hier augenscheinlich schnell nachlegen.

Quelle: GamesMarkt.de

