"Torchance 2017" kommt im Frühjahr

Der deutsche Publisher 2tainment kündigt die Fortsetzung seiner Fußballmanager-Reihe " Torchance " an. Der nächste Teil, "Torchance 2017", soll im März für den PC in den Handel kommen und für 29,99 Euro (UVP) sowohl als Box als auch zum Download angeboten werden.Damit ist "Torchance 2017" in diesem Jahr der einzige Vertreter der Fußballmanager-Titel, abseits von Mobile-Apps, der im deutschen Handel erscheint. Seit der Einstellung von Electronic Arts ' " Fußballmanager "-Reihe vor einigen Jahren gibt es kaum noch Konkurrenz im Gerne. Selbst Publisher Sega , der mit seinem " Football Manager " vor allem in UK erfolgreich ist, darf den Titel aus lizenzrechtlichen Gründen hierzulande nicht vertreiben. EA ist nämlich noch bis 2018 im exklusiven Besitz der DFL-Lizenzrechte.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen