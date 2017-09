Tommi-Nominierungen stehen fest

Auch in diesem Jahr findet im Rahmen der Buchmesse die Verleihung des Kindersoftwarepreises Tommi statt. Nachdem die Fachjury ihre Arbeit getan hat dürfen Kinder in Bibliotheken in ganz Deutschland die ausgewählten Produkte testen und über Sieg und Niederlage entscheiden.In der Kategorie Konsole sind nominiert: "Mario Kart Delux" (Switch; Nintendo), "Splatoon 2" (Switch, Nintendo), "Pokémon Sonne/Mond (3DS; Nintendo), "Ever Oasis" (3DS; Nintendo), "Portal Knights" (PS4; 505 Games), "PES 2017" (PS4; Konnami), "F1 2017" (PS4; Codemasters), "Dirt 4" (PS4, Codemasters), "Skylanders Imaginators" (Switch & PS4; Activision) und "The Disney Afternoon Collection" (PS4; Capcom).In der Kategorie PC sind nominiert: "The Inner World: Der letzte Windmönch" ( Headup Games), "Portal Knights" (505 Games), "Crazy Machines 3" (Daedalic Entertainment), "Ticket To Ride" (Asmodee Digital), "Queen's Quest 2: Stories form the past" (S.A.D.), "Holy Potatoes! We're in space?!" (Daedalic Entertainment), "The Franz Kafka Videogame" (Daedalic Entertainment), "Max & Flocke: Jagd auf Dr. Superschreck" (Web; BBK/planetlan) und "Knietzsches Geschichtenwerkstatt" (Web; SWR).In der Kategorie Apps sind nominiert: "Der Löwe - ein Lese- und Schreibabenteuer" (Beltz), "Naturblick" (Museum für Naturkunde Berlin), "Serena Supergreen" (the Good Evil/Wirtschaftsladen Bonn/TU Dresden), "Rudi Regenbogen" (Hello, November), "Conni Englisch" (Carlsen), Layton ?s Mystery Journey (Level 5), Deine laute Welt ? Wald & Dschungel (DenverMP), Im Garten der Pusteblumen (Mixtvision), Mission X: Hidden Island (Carlsen) und "PetHotel Premium" (Tivola).In der Kategorie Elektronisches Spielzeug sind nominiert: Cozmo (Anki), Kosmobits (Kosmos), Osmo Coding with Awbie (Tangible Play), Fire HD 8 Kids Edition (Amazon), Tiptoi Spielewelt Polizei (Ravensburger), Osmo Pizza Co (Soular), Lernroboter Dash (Wonder Workshop), Carrera Go !!! Plus (Stadlbauer), Calliope Mini mit Lehrer?Schüler-Material (Cornelsen/Calliope) und Carlsen Clever: Einfach programmieren (Carlsen).Und für den Sonderpreis Kindergarten und Vorschule sind nominiert: Osmo Coding Awbie (iOS; Tangible Play), Band Ding - ein Musik-Abenteuer (iOS, dodings), Fox&Sheep Filmstudio (iOS; Fox & Sheep), Primotoys: Cubetto (elektronisches Spielzeug, PrimoToys) und Fiete Cars (iOS; Ahoiii Entertainment)

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen