"Tomb Raider"-Saga geht weiter

Obwohl Lara Croft, die Heldin der "Tomb Raider"-Games, bereits über 20 Jahr alt ist, ist die Grabräuberin aktueller denn je. Heute startet der gleichnamige Film in den Kinos. Es ist der erste Auftritt von Alicia Vikander die Rolle der Lara Croft. Im Herbst kehrt die Popkultur-Ikone auch als Game zurück: "Shadow of the Tomb Raider" erscheint am 14. September 2018 für Xbox One, PlayStation 4 und PC.Während die Marke im Kino erst jetzt einem Reboot unterzogen wird, vollzog Publisher Square Enix diesen Schritt bereits 2013 mit " Tomb Raider " für PS3 und Xbox 360. Mit großem Erfolg, denn über etwa elf Millionen verkauften Einheiten avancierte es zum erfolgreichsten Teil der Serie. Die Fortsetzung " Rise of the Tomb Raider " konnte an diesen Erfolg anknüpfen, auch wenn davon "nur" rund sieben Millionen Versionen verkauft wurden. Insgesamt verkaufte die Reihe sich weltweit über 63 Millionen Mal und zählt damit zu einer der erfolgreichsten Marken der Spielebranche.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen