Tokyo Game Show schließt mit Rekord

Die Tokyo Game Show lockte in diesem Jahr 271.224 Besucher an. Damit verzeichnet die asiatische Messe im 20. Jahr einen neuen Allzeitrekord. 2014 wurden 251.832, im letzten Jahr 268.446 Besucher gezählt.Die diesjährige TGS lief vom 15. bis 18. September, wobei die ersten beiden Tagen dem Fachpublikum vorbehalten waren. Besucherstärkster Tag war der Sonntag, zu dem 108,117 Menschen auf das Gelände der Makuhari-Messe strömten. Insgesamt verzeichnet die TGS 614 Firmen als Austeller, von denen 345 nicht in Japan beheimatet sind.Der Termin für das nächste Jahr wurde ebenfalls bereits datiert. Die Tokyo Game Show 2017 findet vom 21. bis zum 24. September an gleicher Stelle statt.

Quelle: GamesMarkt.de

