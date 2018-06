TMG schließt neue Investitionsrunde mit Load Studios

Die Tele München Gruppe (TMG) teilt mit, dass sie als bestehender Gesellschafter der Load Studios nach einem erfolgreichen Geschäftsjahr eine neue Invesitionsrunde mit dem Unternehmen abgeschlossen hat. Die TMG hatte im Herbst 2017 ein Drittel der Anteile an der digitalen Produktionsfirma erworben ( wir berichteten ). Hinter Load Studios stecken der ehemalige Endemol -Manager Georg Ramme und Sascha Mennel. Das Duo hatte die Produktionsfirma für digitalen Content und Branded Entertainemnt Ende 2016 ins Leben gerufen. Die nun angekündigte neue Investitionsrunde unterstreicht laut Pressemitteilung der TMG die "starke Unternehmensentwicklung von Load Studios" und ermögliche dem Produktionsunternehmen weiteres Wachstum im nationalen wie internationalen Markt. Herbert L. Kloiber , Geschäftsführer der TMG: "Wir sind mit der Beteiligung an Load Studios sehr zufrieden und überzeugt, den richtigen Partner für die Unternehmensentwicklung im Segment Digital Content gefunden zu haben. Wir freuen uns, Load Studios weiterhin strategisch zu begleiten." Georg Ramme, Geschäftsführer von Load Studios: "Wir freuen uns, dass Load Studios im letzten Jahr als Firma gewachsen ist und sich als digitales Medienunternehmen mit einer Full-Service-Agentur für Digital Content am Markt etabliert hat. Unser nächster Schritt ist die Erweiterung des Angebots im Bereich Distribution und wir freuen uns sehr darüber, dass die Tele München Gruppe uns weiterhin bei unseren Plänen unterstützt."Load Studios ist ein digitales Medienunternehmen, das sich auf die Produktion und Distribution von innovativem "Short-Form-Content" für soziale und mobile Plattformen und Marken spezialisiert. Die in Berlin ansässige Firma hat im Bereich Branded Content bereits Produktionen für Social Media-Kanäle mit bekannten Influencern und Stars konzipiert, umgesetzt und die Zielgruppen begeistert. Zu den Kunden zählen unter anderem die Marken Fanta, Vita Energy und Veltins V+. Über diese Kampagnen hinaus arbeitet Load Studios fortlaufend an der Entwicklung neuer digitaler Formate.

