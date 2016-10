Tivola enthüllt internes Game-Development-Team

Großansicht Das erste inhouse entwickelte Casual-Game von Tivola: "hoof it!" Das erste inhouse entwickelte Casual-Game von Tivola: "hoof it!"

Der aus dem Edutainmentbereich stammende Publiher Tivola ist schon länger auch in den mobilen Gefilden mit Apps unterwegs. Bisher arbeitete man jedoch bei Spiele-Apps ausschließlich mit externen Entwicklern zusammen. Doch zur Veröffentlichung von "Hoof it!" haben die Hanseaten auch gleich ihr neues internes Spieleentwicklungsteam enthüllt. Es wird geleitet von Björn Bergstein, der als Head of Games fungiert. Das Causual Game ist für iOS und Android verfügbar, wird über In-Game-Verkäufe monetarisiert und ist auch mit Apple TV nutzbar.Die bisherigen Entwicklungspartner von Tivola müssen sich indes keine Sorgen machen. Tivola betrachtet die internen Entwicklungsressourcen als Ergänzung, nicht etwa als Ersatz für die Partnerschaften, die man unter anderem mit Crenetic Beardshaker Games oder it Matters Games unterhalte."Uns ist der Standort Deutschland wichtig, nicht nur als Absatzmarkt", sagt Björn Bergstein, Tivolas Head of Games und Leiter des neuen Entwicklungsteams. "Wir arbeiten schon seit Jahren bevorzugt mit deutschen Studios, um von den kurzen Abstimmungswegen und der hohen technischen Qualität zu profitieren. Unsere Initiative, Casual Games auch inhouse zu entwickeln, ist die logische Fortsetzung dieser Strategie." Und eine Fortsetzung entwickelt das interne Team auch als nächstes und zwar "Pet-A-Pult", Nachfolgers des Hits "Pet-A-Pult"

Quelle: GamesMarkt.de

