Tivola bringt Deutsch-Lernspiel für arabische Kinder

Das kostenlose Lernspiel "Lernerfolg: Capt'n Sharky Arabisch" soll Kindern mit arabischer Muttersprache auf spielerische Art Deutsch beibringen. Die App ist für iOS und Android erhältlich und wurde von Tivola entwickelt. Der Titel basiert auf "Capt'n Sharky - Lernerfolg Vorschule", das ebenfalls beim Hamburger Kindersoftware-Publisher erschienen ist.Eine Reihe von Unternehmen beteiligte sich unentgeltlich an Herstellung und Vermarktung von "Lernerfolg: Capt'n Sharky Arabisch". Tivolas erste zweisprachige Lern-App ist in Zusammenarbeit mit Altagram , Visibility Communications, dem Coppenrath Verlag , Andreas Gensch, toneworx rain productions aus Köln, The Web Production und dem Sprecher Said Afif mit Unterstützung der Agentur Ost-West Fremdsprachenservice entstanden. Nur dank der ehrenamtlichen Beteiligung dieser Partner kann Tivola die App komplett kostenlos, ohne Werbung oder versteckte Kosten anbieten."Wir wollen arabischsprachigen Kindern helfen, spielerisch deutsche Buchstaben und erste Wörter zu lernen", sagt Hendrik Peeters , Geschäftsführer der Tivola Publishing GmbH. "Zur Unterstützung der ersten Orientierung und Integration ist rund um die beliebte Bilderbuchfigur ein Lernspiel entstanden, das die Bedeutung und Wichtigkeit von Kommunikationsmedien wie Smartphones und Tablets unterstützt und nutzt und dabei schon bei den Kindern anfängt. In ihrem vertrauten Umfeld können die Spieler zwanglos ihre ersten Berührungspunkte mit der deutschen Sprache entdecken und anschließend in ihrem eigenen Tempo ausbauen. Der Spracherwerb als essenzieller Aspekt gelungener Integration wird mithilfe von "Capt'n Sharky" spielerisch und ohne Leistungsdruck vermittelt, sodass die kleinen Spieler sich stets willkommen und unterstützt, aber nie unter Druck gesetzt fühlen."

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen