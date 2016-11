Tilting Point schafft Nutzerakquise-Fond

Tilting Point legt den Nutzerakquise-Fonds Game Alliance auf. Der New Yorker Mobile-Publisher zahlt darin zum Start zwölf Millionen Dollar ein, um Kampagnen zu User-Neugewinnung für unabhängige Entwickler zu bezahlen. Finanzielle Unterstützung steht grundsätzlich allen Studios zu, die die die Rechte an ihrer Marke innehaben. Im Gegenzug erbittet sich Tilting Point bei Nutzung der Ressourcen eine Erfolgsbeteiligung an den unterstützten Spielen."Der Löwenanteil bei den umsatzstärksten Spielen stammt von kapitalkräftigen und börsennotierten Firmen, und eine starke Marktposition ist ein wichtiger Faktor in der immer wettbewerbsorientierten Landschaft mobiler Titel. Viele großartige Titel können aufgrund schwacher Nutzerzahlen ihr volles Potenzial nicht ausschöpfen", sagt Dan Sherman, Mitbegründer und Präsident von Tilting Point. "Game Alliance ist die konkrete Antwort auf die Marketing- und der Nutzerakquisitionsverhältnisse, mit denen unabhängige Entwickler konfrontiert sind, und bietet die finanziellen Ressourcen, Erfahrung und Ausrichtung die nötig sind, um in den Charts erfolgreich zu sein."

