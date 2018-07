Tilting Point, BBC und "Defiance 2050"

Der US-Mobilegames-Publishererhöht die Summe seines User-Acquisition-Fonds drastisch. Statt wie bisher rundsollen in Zukunft überzur Verfügung stehen, um Mobilegames zu promoten. Tilting Point investiert gezielt in vielversprechende Mobile-Games, um den Spielen zum Durchbruch zu verhelfen. | Quelle: PM/ businesswire.com Diewill ininvestieren. Wie "MCV UK" berichtet, plant diein Großbritannien, ihre Marken und Lizenzen (bspw. "Doctor Who") fortan verstärkt auch überzu transportieren. Aber auch eigene neue Marken sollen entwickelt werden, um sie als Games zu vermarkten. Dafür wurde bei der BBC eigens dieausgerufen. | Quelle: mcvuk.com hat seinen Multiplayer-Shooter "runderneuert. Das komplettSpiel ist alskostenlos für PC, Xbox one und PS4 verfügbar. Das MMO-Spiel wurde 2013 parallel zu einergestartet. Diese wurde aber 2015 nach drei Staffeln eingestellt. In der "Defiance 2050"-Variante ist das Spiel nun von der Serie gelöst. | Quelle: trionworlds.com In Newsflash sammelt die GamesMarkt-Redaktion täglich die wichtigsten internationalen Meldungen und News aus der Gamesbranche, damit Sie auch nicht verpassen, was in anderen Märkten die Branchenkollegen bewegt.

Quelle: GamesMarkt.de

