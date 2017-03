Ticketverkauf zum GameCamp Munich startet fulminant

Ist maßgeblich an der Organisation beteiligt: Robin Hartmann, Project Manager Games Werk1

Am 20. und 21. Mai findet in der Mediadesign Hochschule München das bereits neunte GameCamp Munich statt. Es handelt sich dabei um ein barcamp zu Thema Games im weitesten Sinn. Jeder Teilnehmer kann auch Referent sein und ein Thema einbringen. Jeweils zu Tagesbeginn wird das Tagesprogramm durch Abstimmung zusammengestellt.Nun wurde der Ticketverkauf gestartet und die Nachfrage ist erfreulich groß. Binnen von nur 24 Stunden wurden bereits ein Drittel aller verfügbaren Plätze verkauft. Damit ist das Event auch in diesem Jahr auf bestem Weg ein wichtiger Treffpunkt für Indies und gleichermaßen alte Hasen der Gamesbranche zu werden.

Quelle: GamesMarkt.de

