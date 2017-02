Ticketmaster lud zum ersten Berliner Hackathon ein

Beim ersten Berliner Hackathon von Ticketmaster sollten 50 junge Programmierer jüngst an der Schnittstelle des Ticketmastersystems neue Programme entwickeln."Unser Hauptziel ist es, Entwickler, Programmierer und Hacker zusammen zu bringen und so gemeinsam an Schnittstellen und Programmcodes zu tüfteln", sagt Troy Suda. Der Senior Vice President Product bei Ticketmaster leitete am 28. Januar 2017 im Rainmaking Loft in Berlin den ersten Hackathon von Ticketmaster in Deutschland.Der Hackathon unter dem Motto "Event Discovery" verfolgte das Ziel, die Schnittstellen bei den Ticketmasterprogrammen, die sogenannten APIs, mit ande- ren APIs zu verknüpfen und dadurch "sinnvolle Erfahrungen für die Fans auf der ganzen Welt zu schaffen". Zuvor gab es bereits Hackathons in Kalifornien, Arizona, Texas, North Carolina, Quebec und London. Mit der ersten Berliner Ausgabe ist Suda zufrieden."Wir haben in den vergangenen zwölf Monaten unsere API für die globale Entwicklerszene geöffnet und dadurch wertvolles Feed- back über die Qualität unserer Schnittstellen erhalten. Darauf können wir nun aufbauen und neue Möglichkeiten und neue Anwendungen schaffen", so Suda weiter."Wir ermutigen jederzeit Innovation und Disruption im Livebereich - aus diesem Grund haben wir uns entschieden, unseren neunten Hackathon in Berlin stattfinden zu lassen. Wir wollten uns hier mit der blühenden Start-up-Szene vernetzen. Es war eine fantastische Erfahrung mit 50 Entwicklern zu arbeiten - und diese kamen nicht nur aus Berlin, sondern aus ganz Deutschland, Großbritannien, Ungarn, Polen und Weißrussland."Man habe in Berlin erstaunliche Leistungen gesehen, die Hacker und Programmierer in nur ein paar Stunden aus den Ticketmaster-Inhalten entwickelt hätten. Dazu gehörten Reise-APIs, mit denen Fans den Kauf von Tickets, Flug- und Hotelbuchungen abwickeln können, bis hin zu Chatbots, die Konzerte empfehlen, die sich nach Lücken im Kalenderplan und den geschmacklichen Vorlieben des Nutzers richten. "Der Sieger war I am In, eine Mobile App im Tinder-Stil, die einer Gruppe von Freuden hilft, sich über einen potenziellen Konzertbesuch klar zu werden."Das Ziel sei dabei immer, eine Schnittstelle zu erschaffen, "die Technologieentwickler lieben und die sie nutzen können, ohne die komplexe Struktur unserer System zu verstehen", sagt Suda. "Die Weiterentwicklung unserer API über die Integration von externem Feedback ist ein entscheiden- der Schritt zu einer künftigen Schnittstelle." Deswegen sei der Hackathon so wichtig. Zur Philosophie von Ticketmaster gehört der Glaube an eine wahrhaft offene Plattform, die bereit stehe für die Developer Community."Und es ist extrem spannend, was Start-ups auf Basis unser API für Fans entwickelt haben. Denn die weltweite Datenbank von Ticketmaster und neu entwickelte Programme können ihnen helfen, weltweit Events zu entdecken, die für sie interessant sind." Dadurch wachse auch die Ticketmasterplattform. "Wir sehen unseren Beitrag zu einer offenen Schnittstelle für die Live- Community darin, dass Start-ups Innovationen vorantreiben. Diese verschaffen dann Nutzern unser Dienste auf der ganzen Welt großartige Erfahrungen beim Kartenkauf."

Quelle: MusikWoche

