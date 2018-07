Thunderful schluckt Rising Star, "PUBG" auf Xbox One weiter erfolgreich

Dieaus Schweden, zu der Thunderful Publishing und die beiden Entwickler Image&Form und Zoink gehören, erwirbt. Der englische Publisher betreibt auch ein Büro in den USA und steht hinter Spielen wie "Harvest Moon: Light of Hope" oder "SteamWorld Dig 2". Ed Valiente, Managing Director von Thunderful Publishing, wird dieselbe Position nun auch für Rising Star Games übernehmen. Das Label Rising Star Games wird in Zukunft speziell für japanische Titel verwendet werden, während Thunderful Publishing sich der westlichen Spiele annimmt. | Quelle: thunderfulgames.com ("PUGB") zählt mittlerweile überauf der Xbox One. Bis dato ist das Spiel nur für PC und auf Microsoft-Konsole erhältlich und wird noch immer als Early-Access-Version geführt. Um diesen Meilenstein zu feiern, veröffentlicht Microsoft ein Xbox-One-X-Bundle inklusive einer Downloadversion von "PUBG" für 499 US-Dollar beziehungsweise 459 Euro. | Quelle: news.xbox.com Seit der Veröffentlichung der mobilen Version vonam 27. Juni fürgenerierte die App in nur einer Woche bereits, wie die Marktforscher von Sensortower berechneten. Außerdem wurden bereits 3,5 Millionen Downloads für das Spiel verbucht. Das Spiel ist vor allem in Japan erfolgreich, wo es die Nummer eins auf der Rangliste der kostenlosen Downloads einnimmt. In den USA schafft es die "Pokemon Quest"-App auf Platz 18. | Quelle: sensortower.com

Quelle: GamesMarkt.de

