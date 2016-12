THQ Nordic kauft Spielemarken und kündigt Switch-Unterstützung an

THQ Nordic baut sein Portfolio an Spielemarken weiter aus. Das schwedisch-österreichische Unternehmen hat nun Verträge mit Mobile Game Studios sowie Enigma Software Productions geschlossen, um eine Reihe von Spielmarken zu erwerben. Unter anderem hat THQ Nordic "Sphinx und die verfluchte Mumie", "War Leaders: Clash of Nations" und "Legends of War" übernommen. Welche Pläne THQ Nordic mit den Marken hat wurde nicht bekannt. Firmenchef Lars Wingefors stellte zum Teil jedoch eine Nähe zur Nintendo-Zielgruppe fest und bestätigte zugleich, dass THQ Nordic an zwei Projekten für Nintendo Switch arbeitet."Aufgrund unserer Vorliebe zu diesen Spielegenres standen auch diese Titel weit oben auf unserer Liste an Marken, die wir erwerben wollten. Außerdem erhielten wir viele Nachrichten von Fans, die uns dazu ermutigten, diese Spiele in unser Portfolio aufzunehmen. Insbesondere 'Sphinx and the Cursed Mummy' eignet sich hervorragend für die Zielgruppe von Nintendo, die wir selbstredend gern unterstützen. Wir sind sehr gespannt auf Nintendo Switch und arbeiten bereits an zwei Projekten dafür", so Lars Wingefors.

Quelle: GamesMarkt.de

