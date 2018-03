THQ Nordic belebt Nickelodeon-Games neu

Publisher THQ Nordic und der US-Sender Nickelodeon schließen eine Vermarktungsvereinbarung. 16 Videospiele, die auf Nickelodeon-Marken fußen, werden Teil des THQ-Nordic-Portfolios. Der Wiener Publisher sicherte sich die Rechte, um die Spiele neuaufzulegen. Dazu zählen Lizenzen wie " Avatar: The Last Airbender ", " SpongeBob " oder " Rugrats ".Die Videospiele zu diesen Marken waren alle einst im Besitz des US-Publisher THQ, der 2013 Insolvenz anmelden musste. Der schwedische Konzern Nordic Games AB sicherte sich zunächst einen Teil der Marken aus der Insolvenzmasse und später auch die Namensrechte, um sich in THQ Nordic AB umzufirmieren . Das operative Gamesgeschäft wird über die gleichnamige Tochter in Wien abgewickelt. Dass man sich nun Vertriebsrechte von Nickelodeon-Gamesmarken sicherte, passt in die Strategie des Unternehmens. In der Vergangenheit kauften THQ Nordic immer wieder einst große Marken und sicherte sich Lizenzen. Insgesamt sind über 100 IP im Besitz von Nordic Games, durch den kürzlichen Kauf von Koch Media kamen noch einige hinzu.

Quelle: GamesMarkt.de

