"The Silver Case": Suda51-Klassiker wird neu aufgelegt

Publisher NIS America kündigt eine Neuauflage von "The Silver Case" für PlayStation 4 an. Das ursprünglich 1999 für die erste PlayStation veröffentlichte Adventure gilt heute als Klassiker, denn es stammt von Suda51. Der mit bürgerlichem Namen Goichi Suda heißende japanische Entwickler genießt unter vielen Videospielern Kultstatus, da er Titeln wie " Killer 7 ", " No More Heroes " oder " Lollipop Chainsaw " erdachte."The Silver Case" wird grafisch und technisch komplett überarbeitet und soll im Frühjahr 2017 erscheinen. Den Vertrieb hierzulande übernimmt flashpoint

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen