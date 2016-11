"The Crew": Zwei Jahre, zehn Millionen Spieler

Vor zwei Jahren hat Ubisoft mit "The Crew" eine neue Marke im Bereich der Rennspiele positioniert. Zwei Jahre später kann der französische Publisher das Experiment als Erfolg verbuchen. Nach Unternehmensangaben wurde jetzt, passend zum bevorstehenden Release der Ultimate Edition Ende November, die Marke von zehn Mio. Spieler durchbrochen.Gefeiert wird der Meilenstein mit einer Infografik und einigen interessanten Daten. So wurden seit Start elf Mrd. Kilometer im Freedrive gefahren. Insgesamt verbrachten die Spieler 19.430 Jahre in dem MMO "The Crew". Dabei haben sie 15 Mio. Bilder aufgenommen und 681 Mio. Liter virtueller Farbe verbraucht, um ihre Autos umzulackieren. Last not least gab es über 100 Mio. Verfolgungsjagden, von denen 27 Prozent mit einer Verhaftung endeten. Die Summe virtueller Bußgelder, die dabei gezahlt wurden, beläuft sich auf 20 Mrd. Dollar.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu aktuellen Produkten GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen