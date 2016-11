Thali übernimmt Bandai-Namco-Vertrieb in der Schweiz

Der japanische Publisher Bandai Namco beauftragt in Zukunft den Großhändler Thali AG aus Hitzkirch mit der Distributionsarbeit in der Schweiz. Der neue Distributor löst dabei den bisherigen eidgenössischen Vertriebspartner von Bandai Namco ABC Distribution & Retail Solutions ab."Wir sind sehr froh, mit der Thali AG in Hitzkirch einen sehr erfahrenen und am Schweizer Markt hoch geschätzten Partner für die Distribution unserer Produkte gefunden zu haben", so Matthias Kolb , Commercial Director bei Bandai Namco Entertainment Germany. "Wir freuen schon uns auf die Zusammenarbeit und blicken der Zukunft sehr positiv entgegen. Gleichzeitig möchten wir unserem aktuellen Partner ABC Distribution & Retail Solutions GmbH für die langjährige und sehr gute Zusammenarbeit danken.""Bandai Namco Entertainment ist einer der weltweit führenden Games-Publisher und hat viele starke Brands, wie z.B. 'Dark Souls', 'Tekken' oder 'The Witcher', welche bei den Schweizer Kunden sehr beliebt sind", sagt Ivo Vega, Sales- und Marketing Direktor bei Thali. "Darum freuen wir uns sehr, mit unserem Vertriebsteam und dank unserer modernen und leistungsfähigen Logistik, das umfangreiche Produktsortiment von Bandai Namco unseren Kunden komplett und effizient anbieten zu können."

