TH Köln erweitert "Digital Games"-Studium mit Masterstudiengang

Die Technische Hochschule Köln weitet das Angebot für Gamesstudenten aus und bietet ab dem Wintersemester 2018/2019 einen neuen Masterstudiengang im Bereich "Digital Games" an. Der neue Studiengang soll sich in drei Semestern mit den Kernthemen Game Design, Game Arts und Game Programming beschäftigen und dabei an den bereits existierenden Bachelor-Studiengang anknüpfen. Die Studenten sollen sich während ihres Studiums auf zwei der drei Kernthemen festlegen und sich ein eigenständiges Games-Projekt erarbeiten. Interessenten können sich bis zum 31. März 2018 für einen der 15 verfügbaren Plätze im kommenden Wintersemester bewerben "Wir verstehen unseren Master als eine Art Meisterklasse - der Fokus liegt in den eineinhalb Jahren also auf dem eigenständigen Projekt, an das wir hohe künstlerische, technische und wissenschaftliche Ansprüche stellen", sagt Prof. Björn Bartholdy, Ko-Direktor des Cologne Game Lab."Uns ist es besonders wichtig, dass sich unsere Studierenden inhaltlich breit aufstellen. Daher entscheiden sie sich für zwei Schwerpunkte statt für einen wie in vergleichbaren Studienangeboten. Hinzu kommt der wissenschaftliche Anteil der historisch-theoretischen Game Studies", sagt Ko-Direktor Prof. Dr. Gundolf S. Freyermuth

Quelle: GamesMarkt.de

