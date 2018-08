Tesla mit Atari-Games, Harmonix unterschreibt bei NCsoft

werden denmächst mitfür die Onboard-Software ausgestattet. Wie Firmenchefvia Twitter ankündigte, werden die Titel mit dem Software-Update auf Version 9.0 in Rund vier Wochen aufgespielt. Alle Tesla-Wagen sind mit einem großen Touch-Display in der Mittelkonsole ausgestattet. | Quelle: twitter.com/elonmusk ("Rockband") unterschreibt bei. Das Studio aus Boston soll einfür den koreanischen Publisher entwickeln, das plattformübergreifendend erscheinen soll. Infos, über welche Art von Spiel es sich handelt und in welchem Genre es angesiedelt ist, gab bisher noch keiner der beiden Partner bekannt. | Quelle: harmonixmusic.com Die physische Version von "" umfasst nurdes versprochenen Inhalts. Die Verpackung weist Käufer daraufhin, dass Teil zwei und drei der Trilogie um den lila Drachenwerden müssen, natürlich ohne Aufpreis. Eine überraschende Entscheidung seitensnachdem die "" vollständig auf einer Disk angeboten wurde. | Quelle: spyrothedragon.com

Quelle: GamesMarkt.de

