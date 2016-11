Termin und Ort für DCP 2017 stehen fest

Großansicht Die Trophäe des Deutschen Computerspielpreis (Bild: Gisela Schober/Getty Images) Die Trophäe des Deutschen Computerspielpreis (Bild: Gisela Schober/Getty Images)

Der Deutsche Computerspielpreis 2017 wird am 26. April im Berliner Westhafen verliehen. Die Branchenverbände BIU und GAME sowie Bundesdigitalminister Alexander Dobrindt verständigten sich auf den Termin und genauen Ort für die Gala im kommenden Frühjahr. Die vom Medienboard Berlin-Brandenburg geförderte Veranstaltung findet im Berliner Westhafen statt. Turnusmäßig wird der Preis wieder in der Haupstadt verliehen, nachdem der DCP 2016 in München stattfand Insgesamt werden Ende April unterhaltsame und innovative Spieleproduktionen in 14 Kategorien ausgezeichnet. Ab dem 5. Dezember können Vorschläge bei den Veranstaltern eingereicht werden."Mit der DCP-Gala 2017 am 26. April und der International Games Week Berlin vom 24. bis 30. April 2017 zelebrieren wir erneut die Gamesbranche in der Hauptstadt. Berlin-Brandenburg ist bereits heute einer der größten Gaming-Hubs bundesweit und wir erwarten auch im neuen Jahr ein weiteres Wachstum in diesem Sektor", sagt Helge Jürgens , Geschäftsführer Medienboard Berlin-Brandenburg.

Quelle: GamesMarkt.de

