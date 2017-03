Tencent weiter im Wachstumsrausch

Großansicht Seit 2016 zählt auch Supercell mit seinen erfolgreichen Mobile Games wie "Clash Royale" zu Tencent Seit 2016 zählt auch Supercell mit seinen erfolgreichen Mobile Games wie "Clash Royale" zu Tencent

Der chinesische Internet-Konzern hat ein weiteres Jahr des Wachstums bilanziert. Der Umstz 2016 stieg nach Unternehmensangaben um 48 Prozent auf fast 152 Mrd. Renminbi. Das sind umgerechnet etwa 20,42 Mrd. Euro. Der operative Gewinn stieg um 38 Prozent auf 56,12 Mrd. Renminbi oder rund 7,54 Mrd. Euro. Und der Nettogewinn stieg um 42 Prozent auf 41,48 Mrd. Renminbi oder 5,57 Mrd. Euro.Wachstum gab es bei Tencent in allen Geschäftsbereichen. Das gilt auch für den Games-Sektor. Der entwickelte sich jedoch unter dem Konzerndurchschnitt. Das niederländische Marktforschungsunternehmen Newzoo schätzt den Umsatz von Tencents-Spielebusiness 2016 auf 10,2 Mrd. Dollar, exklusive der Supercell-Umsätze. Die Chinesen hatten den erfolgreichen Mobile-Games-Publisher erst im Lauf den Jahres gekauft. Laut Newzoo entspricht dies einem Plus von 17 Prozent gegenüber Vorjahr.Tencent selbst weist in seiner Bilanz lediglich den Quartalsumsatz für den Bereich "Online Games" aus, zu denen aber auch Smartphone Games gehören. Ob darin die Supercell-Umsätze konsolidiert sind oder nicht, sagt Tencent nicht. Der Umsatz in diesem Bereich betrug im 4. Quartal 2016 18,47 Renminbi oder 2,48 Mrd. Euro. Kumuliert man die Zaheln für diesen Bereich aus den Meldungen zu den Quartal zwei bis vier kommt man auf umgerechnet 7,21 Mrd. Euro. Im ersten Quartal machte Tencent für dieses Segment keine konkreten Angaben. Zudem sind bei dieser Rechnung Währungsschwankungen unberücksichtigt. Dennoch dürfte eines feststehen: Tencent, zu denen neben Supercell auch Riot Games, Epic und Paradox gehört, ist auch weiterhin der größte Player im globalen Spielemarkt.

Quelle: GamesMarkt.de

Mit einem Abo können Sie diesen Artikel kommentieren.

Seite versenden Diese Seite versenden an:

E-Mail Adresse (Sie können mehrere E-Mail-Adressen durch Komma getrennt eingeben.)

Betreff

Mitteilung an die Empfänger



(0/1000 Zeichen)

Absender:

abbrechen Senden



Mehr News zu Unternehmen GamesMarkt.daily Unser kostenloser Newsletter informiert Sie täglich über die Geschehnisse der Gamesbranche. Kostenlos lesen