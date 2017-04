Tencent greift Steam an

Der chinesische Gaming-Konzern Tencent will mit seinem Online-Marktplatz auch in den Westen. Die bisher Tencent Gaming Plattform (TGP) genannte Software wurde daher in WeGame umbenannt und soll in Kürze auch weltweit zugänglich sein. Im Heimatland China verfügt die Plattform bereits über rund 200 Millionen User.TGP bietet bereits jetzt ein sehr ähnliches Funktionsangebot wie der westliche Platzhirsch Steam: Einen Marktplatz für Gamesdownloads, einen Spiele-Launcher sowie Chat- und Community-Services. Mit WeGame könnte aus China somit ein ernsthafter Konkurrent für Steam erwachsen. Die Plattform des US-Anbieters Valve hat aktuell um die 125 Millionen Nutzer. Auf dem Papier ist TGP dank der großen Popularität in China bereits der größere Anbieter.

Quelle: GamesMarkt.de

