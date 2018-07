Tencent bestätigt Börsenpläne für Musiksparte

Tencent will die Tencent Music Entertainment Group tatsächlich an die Börse bringen. Entsprechende Gerüchte bestätigte der chinesische Konzern am 8. Juli 2018. Laut der Mitteilung ( pdf ) wolle man die Musiktocjhter mit den Marken QQ Music, Kugou oder Kuwo in den USA an die Börse bringen. Entsprechenden Papiere habe man bei der US-Börsenaufsicht, der Securities And Exchange Commission (SEC), eingereicht.Details zum Zeitrahmen oder zum Volumen des Börsengangs stehen derzeit noch nicht fest.Die Bewertung der Musiksparte des chinesischen Konzerns soll laut jüngsten Gerüchten inzwischen bei 30 Millionen Dollar liegen, noch einmal rund fünf Millionen Dollar mehr als noch im April 2018 , als erste Berichte um einen möglichen Börsengang von Tencent aufkamen.Als Tencent-Musikchef Andy Ng vor rund einem Jahr im Rahmen der Midem über die Musikaktivitäten des chinesischen Konzerns sprach, nannte er die Zahl von monatlich 600 Millionen aktiven Nutzern , inzwischen sollen es 700 Millionen sein, rund 120 Millionen davon als zahlende Kunden.Die Unterhaltungssparte des Tencent-Konzerns hatte unter anderem mit einer gegenseitigen Beteiligung an Spotify für Schlagzeilen gesorgt. Im Sommer 2017 hatten zudem Tencent Music Entertainment und die Universal Music Group eine strategische Partnerschaft vereinbart

