Telekom kündigt Mobiltarif für kostenfreies Streaming an

Großansicht Niek Jan van Damme, Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG und Sprecher der Geschäftsführung Telekom Deutschland GmbH. Niek Jan van Damme, Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG und Sprecher der Geschäftsführung Telekom Deutschland GmbH.

Mit der neuen Option "StreamOn" können MagentaMobil-Kunden der Deutschen Telekom künftig auch von unterwegs aus auf ihrem Smartphone Videos schauen und Musik hören, ohne dass das im Tarif enthaltene Highspeed-Datenvolumen belastet wird. Das neue Angebot gilt für teilnehmende Partner-Streamingdienste und lässt sich ab dem 19. April 2017 kostenlos mit bestimmten MagentaMobil-Tarifen zubuchen. Zu den Partner-Diensten zählen unter anderem Netflix, Amazon Prime, Apple Music und Juke. Sämtliche Videoinhalte würden laut Telekom in für das Smartphone mobiloptimierter Qualität, vergleichbar einer DVD-Qualität, übertragen."Mit StreamOn werden wir den deutschen Mobilfunkmarkt revolutionieren. Das neue Angebot ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, unseren Mobilfunkkunden auch unterwegs eine uneingeschränkte Nutzung von Audio- und Videoinhalten im besten Mobilfunknetz zu bieten", erklärte Niek Jan van Damme, Vorstandsmitglied der Deutschen Telekom AG und Sprecher der Geschäftsführung Telekom Deutschland GmbH.Darüber hinaus gab die Telekom am 4. April bekannt, seinen TV-Streaming-Dienst Entertain TV mit einem Einstiegs-Modell für ausschließlich lineares Fernsehen ergänzen zu wollen. So werde ab Mai 2017 das Fernsehangebot um "StartTV" erweiter. Damit soll ein günstiger Einstieg ins digitale Fernsehen ermöglicht werden. Für zwei Euro pro Monat soll "StartTV" rund 100 Sender - 22 davon in HD-Qualität bieten. Außerdem soll das Entertain-Angebot schrittweise ausgebaut werden, etwa mit exklusiven Eishockey-Übertragungen oder Fußballspielen aus der dritten Liga.

