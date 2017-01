Team17 bringt "Aven Colony" auf Konsole

Großansicht Szene aus "Aven Colony" Szene aus "Aven Colony"

Der britische Publisher Team17 sichert sich die Vertriebsrechte für "Aven Colony". Das Unternehmen bringt die Städtebau- und Management-Simulation im zweiten Quartal auf Xbox One, PlayStation 4 und PC. Entwickelt wird das SciFi-Spiel vom in Texas ansässigen, unabhängigen Entwickler Mothership Entertainment. Die Partnerschaft mit Team 17 erlaubt es den Machern, ihre Produtkion auch auf Konsolen auszuweiten."Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Team17 und die Möglichkeit, 'Aven Colony' auf PS4 und Xbox One zu bringen", sagt Paul Tozour, Gründer von Mothership Entertainment. "Team17 teilt unsere Werte und unsere Leidenschaft. Die itch.io-Beta hat uns dabei geholfen, unser kleines 4-Personen-Team mit der Community zu verknüpfen und das Spiel erheblich zu erweitern. Weitere neue Features werden wir in den kommenden Monaten bekannt geben. Die Partnerschaft mit Team17 wird uns dabei helfen, die Community noch mehr zu erweitern und auch Konsolenspieler anzusprechen, was für uns alleine schwer gewesen wäre."Debbie Bestwick, CEO von Team17 fügt hinzu: "Das talentierte Team von Mothership Entertainment hat hart daran gearbeitet, mit 'Aven Colony' eine unterhaltsame und einzigartige Städtebausimulation zu erschaffen. Bei unserer fortschreitenden globalen Expansion verwenden wir viel Zeit darauf, die richtigen Partner zu finden und Mothership gehört definitiv dazu. Wir freuen uns, dass sie als zweites US-Team dem Team17 Spiele-Label beitreten. Wir werden mit ihnen zusammenarbeiten und unsere Erfahrung einbringen, um das Spiel auf PC, Xbox One und PlayStation"

