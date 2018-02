Team expert vertritt Deutschland in PES League

Nicht nur EAs "FIFA"-Serie ist eine beliebte Fußball-Disziplin im eSport, auch Konkurrent Konami veranstaltet mit seiner "Pro Evolution Soccer"-Reihe eigene Turniere und Weltmeisterschaften. Für das wichtigste Turnier des Jahres, die "PES League World Tour 2018" starten am 24. Februar in Barcelona die ersten europäischen Qualifizierungsrunden. Neben bekannten Profi-Spielern aus ganz Europa sind auch die drei deutsche "PES"-Profis in den Einzelspieler-Qualifikanten dabei. Darunter ein Spieler von Clutch23, sowie die beiden Profis von Team expert Mehrab Esmailian und Mike Linden.Neu in diesem Jahr ist ein zusätzliches Koop-Team-Turnier, indem acht Teams im 3v3-Modus gegeneinander antreten. Als einziges deutsches Team gehen dafür ebenfalls Team expert mit an den Start und holt sich neben Esmailian und Linden noch ihren dritten Mann Pejam Zeinali dazu. Die Team-Qualifikationen werden am 10. März in Mailand ausgespielt.

Quelle: GamesMarkt.de

