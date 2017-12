Team expert holt "FIFA"-Star an Bord

Die eSport-Sparte des Fachhändlers expert holt sich einen neuen Spieler für seinen "FIFA"-Kader. Erné Embeli spielt in Zukunft für die eSport-Mannschaft aus Langenhagen. Mit dem Profi sichert sich Team expert nicht nur einen erfahrenen eSportler, sondern auch einen erfolgreichen YouTuber. Embeli Kanal zählt 840.000 Abonnenten. Zusätzlich verkündet Team expert auch die Rekrutierung einer eigenen "Rocket-League"-Mannschaft mit vier Spielern. Damit hält Team expert aktuell Mannschaften in sechs eSport-Disziplinen."Wir freuen uns, dass Erné sozusagen von der Tribüne aufs Spielfeld wechselt und jetzt als professioneller Gamer bei Team expert an Bord geht. Mit FeelFIFA hat er unter Beweis gestellt, dass er nicht nur ein absoluter Kenner des Spiels ist, sondern auch ein ausgezeichneter Entertainer - und damit eine echte Bereicherung für uns", sagt Uwe Semtner, Manager von Team expert."Wir engagieren uns im eSport, weil es die perfekte Verbindung von Unterhaltung und Elektronik darstellt und deswegen ausgezeichnet zu unserem Geschäft und unserem Anspruch als Gaming-Experten passt", erklärt Volker Müller, Vorstandsvorsitzender der expert SE. "Die Beliebtheit von Gaming und eSports wächst rasant, und zwar quer durch die Gesellschaft von Jung bis Alt. Wir wollen diesen Zukunftstrend nicht nur begleiten, sondern mit unserer Kompetenz auch aktiv mitgestalten."

